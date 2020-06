Polícia recupera em Itália obra de Banksy roubada em 2019 do Bataclan de Paris

Uma obra do artista britânico Banksy que homenageia as vítimas dos ataques terroristas de novembro de 2015 em Paris, roubada em 2019 da sala de espetáculos Le Bataclan, foi encontrada no centro de Itália, anunciaram hoje as autoridades locais.

Em declarações à Agência France Presse (AFP), fonte oficial da Polícia de Téramo, cidade que está a cerca de 150 quilómetros de Roma, disse que foi recuperada uma porta que continha uma obra de Banksy, roubada do Bataclan, “que retrata uma rapariga triste”.