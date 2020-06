D. Tolentino Mendonça. “A vida é um valor sem variações”

“A vida é um valor sem variações”, defendeu o cardeal Tolentino Mendonça no seu discurso como presidente das comemorações do Dia de Portugal, num discurso em que pediu mais atenção aos idosos, que considera as grandes vítimas da pandemia de Covid-19, e aos jovens adultos que enfrentam a segunda crise económica das suas vidas.

“Precisamos de uma visão mais inclusiva do contributo das várias gerações”, disse D. Tolentino, no discurso que fez no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, onde este ano decorre a cerimónia do Dia de Portugal, inicialmente prevista para decorrer em dois palcos: Madeira e África do Sul.

“A tempestade provocada pela Covid-19”, disse o cardeal, obriga a refletir sobre os mais velhos “que têm sido as principais vítimas” desta situação, não só devido ao risco, mas sobretudo porque “socialmente os idosos estão transformados em população de risco que não queremos ver”, os idosos que estão mais pobres e mais sós. Considerando que não pode ser a esperança de vida a determinar o valor de cada, D. Tolentino deixou bem claro que todas as vidas têm valor. “A vida é um valor sem variações” afirmou o cardeal para quem “os idosos são extraordinários mediadores de vida”.

“Uma raiz do futuro de Portugal passa por aprofundar o valor dos seus mais velhos”, afirmou, para logo seguir para a outra geração que considera precisar de atenção: os jovens adultos abaixo dos 35 anos, que vivem a segunda crise económica das suas vidas e tantas vezes se encontram remetidos para experiencias de trabalho precário e informal, que os obrigam a abandonar legítimos sonhos de autonomia e de criação de família.

D. Tolentino também chamou a atenção para a questão da integração, elogiando a regularização extraordinária de imigrantes decidida pelo Governo no início da pandemia. “Sem compaixão e sentido de fraternidade não há comunidade presente nem futura digna desse nome”, acrescentou o cardeal, que a seguir pediu “um olhar novo sobre a ecologia”.

“Precisamos de construir uma ecologia do mundo, onde em vez de senhores despóticos apareçamos como cuidadores sensatos, praticando uma ética da criação, que tenha expressão jurídica efetiva nos tratados transnacionais, mas também nos estilos de vida, nas escolhas e nas expressões mais domésticas do nosso quotidiano”, afirmou D. Tolentino, que terminou o seu discurso a apelar à esperança e ao amor em Portugal.

“Portugal é uma viagem que fazemos juntos há quase nove séculos. E o bem maior que esta nos tem dado é a possibilidade de ser-em-comum, esta tarefa apaixonante e sempre inacabada de plasmar uma comunidade aberta e justa, de mulheres e homens livres, onde todos são necessários, onde todos se sentem - e efetivamente são - corresponsáveis pelo incessante trânsito que liga a multiplicidade das raízes à composição ampla e esperançosa do futuro. Portugal é e será, por isso, uma viagem que fazemos juntos. E uma grande viagem é como um grande amor”, conclui D. José Tolentino Mendonça.