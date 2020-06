Eduardo Luís. “FC Porto tem de ter menos bola para trás e para o lado”

Eduardo Luís considera que o FC Porto tem de ter um comportamento mais "acutilante" frente ao Marítimo, esta quarta-feira, para corrigir a derrota com o Famalicão (2-1). O treinador, antigo jogador de FC Porto e Marítimo, diz que a equipa de Sérgio Conceição "tem de jogar mais".

"Tem de jogar menos bola para trás e para os lados como aconteceu em Famalicão. Quem gosta das grandes equipas, gosta de ver o Porto jogar para a frente e não para trás. O Porto deu pouco trabalho aos defesas porque a bola rodou muito pelos centrais e pelo guarda-redes, e isso facilita quem defende e quem é teoricamente mais fraco”, observa, em entrevista à Renascença.

A forma física deficiente é um dos fatores que o campeão europeu de 87 destaca para justificar a "falta de eficácia" que o Porto apresentou em Famalicão.

“Três meses sem competição é muito tempo para se conseguir estar no melhor nível nesta altura. As equipas e os jogadores não estão no seu melhor e vamos ter de dar algum desconto para algumas falhas que possam acontecer”, afirma.