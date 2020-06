Presidente executiva da Luz Saúde avisa: Uma 2.ª vaga da pandemia "será pior para o sistema que a primeira"

Isabel Vaz preside à Comissão Executiva de um grupo privado de Saúde com 30 unidades, incluindo o Hospital da Luz em Lisboa e a gestão do Hospital Beatriz Ângelo, numa Parceria-Pública Privado que assegura a exploração de uma unidade que pertence ao Serviço Nacional de Saúde. Num olhar sobre a pandemia e os sistemas de saúde, a gestora da Luz Saúde elogia a resposta do SNS mas deixa também um reparo ao Governo pela forma como lidou com os privados no pico da crise pandémica.

" Uma lição desta pandemia é que não podemos trair a confiança de parceiros. Foi algo em que o Governo esteve menos bem nesta pandemia. Peço desculpa de ser desmancha-prazeres nestas coisas. Por um lado, em determinada altura em que pensaram que iam estar aflitos, pediram ao sector privado para se mobilizar. O sector privado mobilizou-se. Depois, quando o povo português se portou lindamente e o Serviço Nacional de Saúde conseguiu aguentar, descartaram o sector privado de forma até pouco elegante. Para o futuro é bom que percebamos que não é possível pensarmos nisto sem ver o sistema como um todo. Só vamos ver os resultados de tudo isto quando olharmos não para o sucesso do tratamento de uma doença, mas também como é que todo esse tratamento afetou a carga de doença num sistema como um todo", afirma Isabel Vaz, convidada do podcast "ADIANTE" da Renascença com a Gama Glória, Sociedade de Advogados, esta semana com a participação de Adolfo Mesquita Nunes.

Para o advogado e ex-Secretário de Estado do Turismo, o balanço do combate à COVID-19 só pode ser feito no fim da pandemia e é útil saber se o sistema de saúde está a ser reforçado para uma segunda vaga.

"Partiremos para uma segunda vaga com uma carga de doença que não podemos continuar a ignorar. A segunda vaga, se acontecer, é muito pior para o sistema que a primeira devido a este efeito, para já não falar da menor eficiência atual", responde Isabel Vaz neste programa em formato digital da Renascença.

Privados também com listas de espera

Ao leme da Luz Saúde, Isabel Vaz diz ter sentido o impacto da Covid-19 nas unidades que gere e que levam a forte pressão sobre Hospitais como o Beatriz Ângelo, que serve uma população de cerca de 278.000 habitantes dos concelhos de Loures, Mafra, Odivelas e Sobral de Monte Agraço.

"Dou-vos o exemplo da PPP de Loures. Temos mais de 25% da nossa capacidade ocupada com doentes COVID. E dantes o Hospital já estava cheio com doentes sem esta doença. Nós temos hoje uma doença nova que de repente nos roubou 25% da nossa capacidade", revela Isabel Vaz para ilustrar a pressão que a epidemia traz a um sistema que tem que lidar com o resto da atividade clínica extra COVID.

A engenheira química que lidera um dos principais hospitais privados da capital lembra que "o sistema de saúde já estava cheio antes da pandemia" e que também os privados estão têm uma forte atividade com uma "carga de doença" que aumentou por via do adiamento de diagnósticos e tratamentos durante o pico da epidemia.

"Também estamos a recuperar neste momento listas de espera de março e abril. Todo o sistema está a recuperar do confinamento e da paragem que todos tivemos que fazer por ordem da Direção Geral da Saúde para prepararmos o sistema para uma vaga de Covid-19 que felizmente acabou por não ser tão grave como estávamos a pensar. O sistema privado vai conseguir ajudar, mas ele próprio também está a enfrentar as mesmas listas de espera", sublinha Isabel Vaz num olhar rápido sobre a realidade da retoma da atividade clínica após o pico da crise epidémica, com sinais de maior pressão sobre o sistema desde o desconfinamento.

Mais aposta nos cuidados intensivos

Na reflexão sobre a pandemia e os sistemas de saúde, Isabel Vaz defende uma melhor preparação para este tipo de crises pandémicas, na linha de pandemias anteriores que obrigam o sistema a um estado de grande prontidão.

"A primeira grande lição é que temos que estar sempre preparados. Não podemos fazer planos de contingência "à boca da urna", afirma a líder do Hospital da Luz no "Adiante", podcast especial criado para refletir sobre o que pode mudar daqui para a frente devido à pandemia.

Isabel Vaz defende a necessidade de adequar o investimento no Serviço Nacional de Saúde em determinadas áreas como os cuidados intensivos. " Não podemos viver de ir buscar ventiladores a tudo quanto era sítio no hospital porque esses ventiladores vão ser necessários outra vez para os blocos operatórios, para os outros doentes", aponta na conversa com Adolfo Mesquita Nunes.

A gestora cita Rui Moreira na imagem de um "para-quedas que só se abre uma vez" para ilustrar a necessidade de responder a estas situações com a "eficiência natural" dos sistemas de saúde. " O SNS portou-se muito bem, conseguiu rapidamente reagir. Mas não podemos viver de heroísmos", afirma Isabel Vaz no podcast "Adiante" da Renascença em parceria com a Gama Glória, Sociedade de Advogados.

Desafiada por Adolfo Mesquita Nunes a explicar como a reorganização trouxe pistas para ajudar a estruturar sistemas de saúde mais eficientes, Isabel Vaz assinala que a falta de uma vacina ou tratamento para a COVID-19 vai travar essa eficiência em unidades de saúde que vão ter que adaptar-se a uma nova realidade.

"Houve uma revolução brutal na forma como os cuidados de saúde são prestados, com impactos muito significativos na eficiência na eficiência das unidades de saúde. Tudo isto se vai traduzir em mais custos para o sistema. Os mecanismos de segurança que tivemos que adotar implicam menor rotação das salas operatórias, menor rotação de profissionais. A parafernália de equipamentos de proteção individual que os profissionais têm que trocar tiram horas aos turnos. Temos que fazer turnos menores", exemplifica no plano da organização do trabalho.

Como o digital aproxima e combate resistências à mudança

O processo de digitalização nos cuidados de saúde acelerou. Isabel Vaz lembra que Portugal já estava com um bom registo com medidas como a prescrição eletrónica de medicamentos e diz que foi mesmo a "única coisa boa" da pandemia, dando o exemplo das alterações internas promovidas nas unidades do Grupo Luz Saúde.

"Estamos a fazer uma grande aposta no digital. Estamos a manter todas as "guardas" abertas para conseguirmos efetivamente garantir muita prestação do lado digital. Mantemos todos os nossos circuitos separados de COVID e não COVID. E por via da automatização de uma série de tarefas e de digitalização de muitas outras estamos de facto a conseguir ganhar mais capacidade", testemunha a gestora do Hospital da Luz em Lisboa.

Isabel Vaz considera que o incremento do digital permite uma mudança de paradigma no sentido de uma maior proximidade entre os doentes e as unidades e profissionais de saúde. A presidente da Comissão Executiva do Grupo Luz Saúde considera que um maior acompanhamento à distância vai dar mais conforto ao doente e pode redundar em importantes ganhos de saúde, em particular para os doentes crónicos.

O acompanhamento mais eficaz da doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é um dos exemplos deixados por Isabel Vaz no podcast "ADIANTE", que admite um passo seguinte na ligação de doentes a aparelhos eletrónicos e sistemas de alarme que podem gerar ganhos de saúde muito objetivos.

"É uma tendência mundial que vai sem dúvida acontecer. Esta pandemia veio acelerar e demolir muitos muros de resistência que no sector da saúde são tradicionalmente muito grandes. Apesar de ser um sector onde a inovação é uma constante, os médicos tendem a demorar muito tempo a assumir alterações à forma como trabalham sem elas estarem profundamente testadas e confirmadas. É um pouco paradoxal. Por um, lado têm muita inovação, mas por outro lado a adoção dessa inovação é algo que demora porque os médicos são muito conservadores na utilização de novas tecnologias. Mas a tendência está lá ", sustenta uma das principais gestoras de saúde do país.

Mais regulação na telemedicina

A expectativa de ganhos de saúde nesta mudança pode permitir maior aceitação da telemedicina, afirma Adolfo Mesquita Nunes que assinala como o digital pode permitir maior acesso aos cuidados de saúde pelas populações do interior.

Isabel Vaz admite que o digital leve a uma reorganização de cuidados de saúde primários, por via de um acompanhamento mais próximo do doente e do maior controlo da doença.

"O digital vem substituir a necessidade que outrora eram apenas colmatadas por presença física. Não precisamos de tanto espaço como precisamos de hoje, mesmo assumindo que os cuidados de saúde vão continuar a aumentar porque há uma outra pandemia dos estilos de vida que têm feio disparar as doenças crónicas neste século", explica a líder da Luz Saúde.

A emergência da telemedicina e da saúde digital obriga a uma regulação mais forte nesta área, assinala Adolfo Mesquita Nunes, sublinhando a necessidade de estabelecer o lado positivo deste fenómeno.

" É agora importante que encontremos formas de lidar com as questões deontológicas e de privacidade, maximizando rapidamente os proveitos desta possibilidade e minimizando todos os riscos que normalmente estão associados. Isto implica que o Estado, com os agentes do sector, possa reenquadrar estas práticas", refere o jurista da Gama Glória, Sociedade de Advogados.

Isabel Vaz concorda que esta realidade vai exigir muita regulação depois de uma situação que foi acelerada pela conjuntura da resposta de emergência à epidemia.

"Para o futuro temos que rever plataformas tecnológicas e mecanismos de autenticação, fazer a ligação aos processos clínicos eletrónicos. Há muito trabalho agora para fazer. Quando o vírus nos der a todos algum descanso, é preciso consolidar um conjunto de práticas por mecanismos regulatórios importantes", alerta.