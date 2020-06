Marcelo pede para se “pensar diferente” e refazer um “Portugal com futuro”

Não podendo galardoar todos, escolheu aqueles que” trataram o primeiro doente com Covid-19, um médico que acompanhou, o enfermeiro que cuidou, a técnica de diagnóstico que examinou, a assistente operacional que velou”, explicou o Presidente que também anunciou uma “cerimónia ecuménica de crentes de várias crenças e de não crentes” para “homenagear os mortos, envolvendo as suas famílias no calor humano de que foram privadas semana após semana”.

Aproveitou para anunciar que vai homenagear “heróis da Saúde” que trataram o primeiro doente em Portugal, a quem vai entregar dentro de dias “as simbólicas insígnias da Ordem do Mérito”, com as quais pretende abarcar “milhares e milhares de heróis, centenas e centenas de serviços e unidades de saúde”.

Segundo o chefe de Estado, a situação em que o país se encontra, passados três meses de se terem detetado os primeiros casos de Covid-19 no país, só foi possível, entre outros fatores, porque no setor da saúde houve “heroísmo ilimitado a fazer de carências e improvisos excelência e salvaguarda de vida e saúde”.

Nesta cerimónia, nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o chefe de Estado centrou o seu discurso na nova realidade resultante da pandemia, questionando, em tom crítico: "Percebemos mesmo aquilo que, apesar das devoções de tantas e tantos, falhou na saúde, na solidariedade social, no público, no privado, no social?".

Marcelo apontou os próximos meses e anos como “uma oportunidade única para mudar o que é preciso mudar com coragem e determinação” e rejeitou que se opte por “remendar, retocar, regressar ao habitual , ao já visto, como se os portugueses se esquecessem do que lhes foi, é e vai ser pedido de sacrifício e se satisfizessem por revisitar um passado que a pandemia submergiu”.

Num discurso em que deixou vários alertas e reptos sobre como tirar lições e repensar o país, Marcelo sublinhou que não pode “esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã”. Não devemos desperdiçar o “frémito nacional que vivemos” para começar de novo, “o que o 10 de junho nos impõe é não perder este instante irrepetível”, convertendo “o medo em esperança”, sublinhou o Presidente, no seu quinto discurso do Dia de Portugal e último deste mandato presidencial.

“ Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia , como não pode fingir que não existiu e existe uma brutal crise económica e financeira. E este 10 de Junho de 2020 é o exato momento para acordarmos todo para essa realidade”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no seu quinto discurso do Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas.

Devido à pandemia de Covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa cancelou as comemorações do 10 de Junho que estavam previstas para a Região Autónoma da Madeira e África do Sul e optou por fazer em Lisboa uma cerimónia "pequena, simbólica", como seu entender deveriam ter sido celebrados o 25 de Abril e o 1.º de Maio. Apenas o Presidente e o Cardeal Tolentino Mendonça fizeram discursos.

Os seis convidados presentes correspondem aos primeiros lugares da lista de precedências do Protocolo do Estado, que é encabeçada pelo chefe de Estado, seguindo-se o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas.

Nos quatro anos anteriores do seu mandato, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou o 10 de Junho com um modelo inédito de duplas comemorações, em Portugal e junto de comunidades portuguesas no estrangeiro, lançado no ano da sua posse, 2016, em articulação com o primeiro-ministro, António Costa, e com a sua participação.

