Marcelo pede para se “pensar diferente” e refazer um “Portugal com futuro”

Apontou os próximos meses e anos como “uma oportunidade única para mudar o que é preciso mudar com coragem e determinação” e rejeitou que se opte por “remendar, retocar, regressar ao habitual , ao já visto, como se os portugueses se esquecessem do que lhes foi, é e vai ser pedido de sacrifício e se satisfizessem por revisitar um passado que a pandemia submergiu”.

“ Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia , como não pode fingir que não existiu e existe uma brutal crise económica e financeira. E este 10 de Junho de 2020 é o exato momento para acordarmos todo para essa realidade”, afirmou o Presidente da República, sublinhando que não pode “esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã”.

É a quinta vez que Marcelo Rebelo de Sousa preside a esta cerimónia do Dia de Portugal, Camões e Comunidades Portuguesas. Neste discurso deixou vários alertas e reptos sobre como tirar lições e repensar o país. O Presidente da República vê na pandemia "oportunidade singular" para refazer um "Portugal com futuro".

Devido à pandemia de Covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa cancelou as comemorações do 10 de Junho que estavam previstas para a Região Autónoma da Madeira e África do Sul e optou por fazer em Lisboa uma cerimónia "pequena, simbólica", como seu entender deveriam ter sido celebrados o 25 de Abril e o 1.º de Maio. Apenas o Presidente e o Cardeal Tolentino Mendonça fizeram discursos.

Os seis convidados presentes correspondem aos primeiros lugares da lista de precedências do Protocolo do Estado, que é encabeçada pelo chefe de Estado, seguindo-se o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas.

Este é o último Dia de Portugal do atual mandato presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa e contrasta com os formatos das cerimónias dos quatro anos anteriores.