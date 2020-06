Limite de ocupação de dois terços para veículos privados alargado a todo o país

A regra já aplicada a Lisboa previa que os veículos com lotação superior a cinco pessoas apenas pudessem circular com dois terços da capacidade, salvo se todos os ocupantes integrassem o mesmo agregado familiar.

A ministra da Presidência explicou que foi iniciado um processo de rastreio em alguns concelhos mais afetados da região de Lisboa e Vale do Tejo, para que as autoridades percebam a realidade "com maior detalhe, para identificar surtos e saber em que áreas profissionais é que estas situações de maior risco se passavam".

Com o trabalho "próximo do fim", o Conselho de Ministros decidiu levantar "as restrições mais gerais que ainda persistiam em Lisboa", permitindo a reabertura dos centros comerciais e lojas com mais de 400 metros quadrados.

A intervenção passa assim a ser mais "focada nos problemas identificados", adiantou Mariana Vieira da Silva.