Leilão solidário "online" para ajudar a Fundação "O Século"

As peças que estão em leilão podem ser vistas também presencialmente na exposição "A Arte e o Século", que está patente ao público na própria instituição, localizada em S. Pedro do Estoril, com a garantia de que são respeitadas "todas as medidas de desconfinamento definidas devido à pandemia da Covid-19".

As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00. Ao fim-de-semana, só com marcação prévia.

Parte das receitas da venda das obras de arte, isto é, 30%, vão reverter para ajudar a fazer face às muitas despesas que "O Século" tem. Se conseguisse vender todas as peças ao preço base, "iria render cerca de seis mil e quinhentos euros, que seria "uma ajuda muito importante para nós que andamos sempre a contar o dinheiro, sobretudo nesta fase", reconhece António Júlio de Almeida.

O presidente desta instituição, que assumiu funções no final de Março de 2018, aproveita para recordar que "em 2015, 2016 e 2017, nesses três anos, a Fundação perdia um milhão de euros por ano. Nós, em 2018, baixámos esse prejuízo para metade, cerca de 500 mil euros. E em 2019 ficámos com as contas equilibradas. Neste ano de 2020 já contamos ter resultados positivos, que são necessários".

Por isso, esta angariação de fundos é fundamental, "porque o dinheiro que estamos a gerar é insuficiente para pagar todas as dívidas que ainda temos. A dívida ao Estado já não temos, a trabalhadores também já não temos. Mas ainda temos a fornecedores e devemos à banca".

António Júlio de Almeida acrescenta que "cerca de metade das nossas receitas são comparticipações do Estado. A outra metade são rendas ou receitas diretamente resultantes da nossa atividade. Nós temos uma pequena unidade hoteleira com cerca de 30 quartos, 12 em suite, com vista para o mar", com acesso direto para a praia de S. Pedro do Estoril. Esta é "uma fonte de receita importante, são cerca de 20 a 25% da nossa receita anual que vem dessa atividade de turismo. Estamos parados desde Março, é uma quebra grande".

Este primeiro leilão que está a ser feito, "vem nessa linha de busca, sem estarmos sempre a pedir". Garante que será o primeiro de muitos outros. "Queremos fazer outras exposições, de joalharia, de pintura, etc". Em seu entender, são "novas soluções para financiar a nossa atividade e obtenção de receitas".