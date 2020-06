Discotecas e espaços de dança continuam fechados. "A ideia de que se pode ir a festas é errada"

"A ideia de que se pode ir a festas e frequentar todo o tipo de eventos sem termos controlo sobre as pessoas com quem estamos é errada e importa combatê-la", afirmou Mariana Vieira da Silva.

Questionada sobre as festas populares que decorrem durante o mês de junho, a ministra da Presidência reiterou que arraiais e festas deste género são "expressamente proibidos", independentemente de serem informais e não organizados.



Segundo a ministra. o Governo coordenou medidas específicas com as câmaras municipais. Na próxima sexta-feira, é proibido celebrar os Santos Populares em Lisboa.

A Câmara de Lisboa assegura que as autoridades de segurança “vão estar em força nas ruas de Lisboa”, contando com mais de mil agentes da Polícia Municipal e da PSP “para fiscalizarem o cumprimento deste despacho com tolerância zero para quem não cumprir”.

No Porto, a cidade cortou os transportes públicos para desincentivar a circulação na noite de São João. As ruas terão fiscalização e policiamento reforçados.