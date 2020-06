Balanço DGS. Mais cinco mortos e 294 casos

A pandemia de Covid-19 já matou 407.914 pessoas e infetou 7,1 milhões em todo mundo desde dezembro, segundo o último balanço da agência AFP. Pelo menos, 3.148.200 casos agora são considerados curados.

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 111.375 mortes em 1.968.221 casos.

Depois, os países mais afetados são o Reino Unido, com 40.883 mortes em 289.140 casos, o Brasil, com 37.134 mortes (707.412 casos), a Itália, com 34.043 óbitos (235.561 casos) e a França, com 29.296 mortes (191.394 casos).