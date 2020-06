Suécia identifica assassino de Olof Palme após 34 anos

O misterioso caso da morte de Olof Palme parece ter chegado a um desfecho, 34 anos depois de ter acontecido. Esta quarta-feira de manhã, o procurador sueco Krister Petersson identificou Stig Engstrom como o assassino do antigo primeiro-ministro da Suécia.

O suspeito, que também era conhecido por “Skandia Man”, cometeu suicídio em 2000. Na altura do assassinato, Engstrom era funcionário na empresa de seguros Skandia e foi identificado como uma das 20 testemunhas que assistiu ao crime. Trabalhava perto do local do crime.

Segundo a BBC, Engstrom mentiu às autoridades suecas quando foi interrogado, tendo afirmado que tentou reanimar Palme depois do disparo ter ocorrido.