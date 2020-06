Ministério Público italiano vai ouvir primeiro-ministro sobre gestão da pandemia

Veja também:

O Ministério Público de Bérgamo, norte de Itália, vai ouvir o chefe do Governo, Giuseppe Conte, no âmbito de uma investigação sobre a gestão do surto de Covid-19 que matou mais de 34.000 pessoas no país, noticiam esta quarta-feira as agências.

Os magistrados, que poderão deslocar-se a Roma para ouvir Giuseppe Conte, também pretendem ouvir os testemunhos de dois dos seus ministros – o da Saúde, Roberto Speranza, e o do Interior, Luciana Lamorgese, de acordo com as mesmas agências.

Nesta fase da investigação, a procuradoria está apenas a recolher informação, mas esta decisão pode abrir a porta na europa a processos contra o Governo pela gestão da pandemia.

A covid-19 já provocou mais de 411 mil mortos e infetou mais de 7,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.