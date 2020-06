Coronavírus. Pandemia já fez mais de 412 mil mortos

Veja também:

Pelo menos 412.926 pessoas morreram em todo o mundo devido à pandemia do novo coronavírus, desde que este surgiu em dezembro na China, de acordo com um balanço da Agência France Presse, às 20h00, a partir de dados oficiais.

Mais de 7.294.130 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da pandemia, dos quais 3.227.700 foram considerados curados.

No entanto, este número de diagnósticos representa apenas uma parte do número real de contaminações. Alguns países testam apenas os casos graves, outros usam os testes como prioridade no rastreamento, e muitos países pobres têm uma capacidade de rastreamento limitada.

Desde a contagem realizada na terça-feira às 20h00, registaram-se mais 5.015 mortes e foram diagnosticados mais 125.128 casos em todo o mundo.

Os países com mais novas mortes são: o Brasil, com 1.272, os Estados Unidos, com 1.027 e o México, com 596.

Os Estados Unidos, onde a primeira morte devido à Covid-19 foi registada em fevereiro, é o país mais afetado pela pandemia tanto em número de mortes (112.402) como de casos diagnosticados (1.989.521). Pelo menos 524.855 pessoas foram declaradas curadas naquele país.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são: o Reino Unido, com 41.128 mortes e 290.143 casos diagnosticados, o Brasil, com 38.406 mortes e 739.503 casos, a Itália, com 34.114 mortes e 235.763 casos, e França, com 29.319 mortes e 191.939 casos.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que regista o maior número de mortes em comparação com a sua população, com 83 mortos por 100 mil habitantes, seguindo-se o Reino Unido, com 61, Espanha, com 58, Itália, com 56 e a Suécia, com 47.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 83.046 casos (três novos entre terça-feira e hoje), 4.434 mortos (zero novos) e 78.357 recuperados.

A Europa totalizava às 20h00 de hoje 185.616 mortes e 2.324 casos diagnosticados, os Estados Unidos e o Canadá 120.410 mortes e 2.086.586 casos, a América Latina e o Caribe 69.604 mortes e 1.418.206 casos, a Ásia 20.639 mortes e 738.416 casos, o Médio Oriente 10.968 mortes e 510.454 casos, África 5.558 mortes e 207.142 casos, e a Oceânia 131 mortes e 8.663 casos.

Este balanço é feito a partir de dados recolhidos pelas delegações da Agência France Presse junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde.