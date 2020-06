Coronavírus. Guiné-Bissau prolonga estado de emergência

Veja também:

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou, pela quinta vez, o estado de emergência até 25 de junho, no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O estado de emergência vai vigorar entre as "00h00 do dia 11 de junho de 2020 e termina às 24h00 do dia 25 de junho de 2020", refere o decreto presidencial, divulgado à imprensa.

O decreto mantém em vigor o dever de recolher obrigatório em todo o território nacional, o respeito do distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual.

Segundo o decreto presidencial, apesar de terem sido tomadas algumas medidas de desconfinamento e de algumas melhorias registadas na prevenção e consciencialização pública da Covid-19, a "situação prevalecente é ainda, infelizmente, preocupante".

Segundo os últimos dados divulgados pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde, a Guiné-Bissau regista quase 1.400 casos de infeções por Covid-19 e 12 vítimas mortais.

O Presidente guineense promulgou pela primeira vez o estado de emergência em 28 de março, depois de terem sido detetados os primeiros casos de infeção por Covid-19 no país.