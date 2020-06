Coronavírus. Estados Unidos podem cair 6.5% em 2020

Veja também:

A Reserva Federal norte-americana (Fed) antecipa uma queda de 6,5% da economia dos Estados Unidos este ano devido à pandemia e uma recuperação de 5% em 2021, de acordo com as novas estimativas do banco central.

Nas projeções anteriores, publicadas em dezembro, a Fed estimava um aumento do produto interno bruto (PIB) norte-americano de 2% este ano e de 1,9% em 2021.

O banco central norte-americano antecipa ainda uma taxa de desemprego de 9,3% este ano e de 6,5% em 2021.

Relativamente às taxas de juro - no início da crise cortou as taxas de juro colocando-as entre 0% e 0,25% e lançou várias injeções maciças de liquidez -, ficam inalteradas, por decisão unânime do comité de política monetária.