Paulo Sérgio. “Segunda parte fantástica”

O treinador do Portimonense ficou satisfeito com o empate (2-2) diante do Benfica.

Apesar disso, Paulo Sérgio reconheceu dificuldades na primeira parte.

“Podíamos estar mais desinibidos do primeiro tempo, a estratégia não funcionou e acabámos por estar aquém do que podemos fazer. Ainda assim, a equipa não esteve assim tão mal”, referiu.

“No segundo tempo, o desnível do resultado pode ter alertado os jogadores e acabámos por fazer uma segunda parte fantástica contra uma equipa do nível do Benfica”, acrescentou.

O técnico dos algarvios continua a acreditar na manutenção e soma quatro pontos em seis possíveis, desde o regresso da I Liga.

“Disse que vai ser uma luta até à última jornada. Vai ser uma batalha árdua, mas o resultado foi moralizador por ser contra quem é e pela exibição. Faz-nos acreditar no processo. Estou satisfeito a todos os níveis com o que vi aqui hoje”, concluiu.