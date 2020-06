Douglas Tanque candidata-se a melhor marcador da história do Paços de Ferreira

Tanque, de 26 anos, teve contrato com um dos grandes do Brasil, o Corinthians, mas não chegou a jogar pela equipa paulista. Depois de experiências em escalões secundários, com destaque para os 11 golos, em 2013, na segunda divisão, com a camisola do Guaratinguetá, emigrou para o Japão. México e Tailândia também já têm carimbo no passaporte do jogador que aterrou em Portugal na época passada.

A marca foi notícia no Brasil , onde Tanque nunca jogou no escalão principal. A imprensa desportiva deu grande destaque ao avançado que, confessa, ficou surpreendido.

"Consegui entrar no top-10 do Paços de Ferreira e espero ainda alcançar o Bruno Moreira. Será difícil esta época marcar mais 15 golos, mais ainda tenho mais uma época e meia de contrato e penso que posso alcançar essa meta", diz o goleador, em entrevista à Renascença .

Tanque está a 15 golos do melhor marcador de sempre do Paços, Bruno Moreira. Chegar ao topo ainda esta época, reconhece, por entre gracejo, não é uma missão muito fácil, mas o avançado brasileiro ainda terá tempo para atingir o seu objetivo.

Ser o melhor marcador da história do Paços de Ferreira é a meta a que se propõe Douglas Tanque. Desde a época passada na Mata Real, o ponta de lança brasileiro já tem 21 golos e, no domingo, entrou para o top-10 dos goleadores do clube, depois de ter marcado na vitória em Vila do Conde (2-3).

Importante na campanha de subida do Paços, com 14 golos, é, esta temporada, o melhor marcador da equipa com sete, em todas as competições.

Com 21 golos, Tanque fecha o top-10 dos melhores goleadores da história do Paços, em igualdade com Rincón, Welthon, que também faz parte do plantel atual, e Pedrinha. Luiz Phellype, ponta de lança do Sporting, com 23 golos, é o próximo alvo.

De acordo com as estatísticas do portal "zerozero", Bruno Moreira, com 36 golos, lidera a tabela, seguido de William (33) e Zé Manuel (31).

Alvalade será "campo neutro"

Segue-se o Sporting no calendário dos castores e Tanque, que marcou aos lisboetas na primeira volta, está pronto para voltar a faturar.

"Eu penso em ajudar o Paços, seja contra quem for. Para mim, golo é golo, mas é claro que marcar os grandes tem mais impacto. Se tiver oportunidade, farei um golo, mas quero é ajudar a equipa para que possamos obter um resultado positivo", diz o jogador.