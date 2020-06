Morientes. “Há muita vontade de ver o grande João Félix”

La Liga está de regresso num dos países mais afetados pela pandemia. A Espanha volta a ter futebol para a realização das últimas 11 jornadas. O embaixador da competição, Fernando Morientes, antevê que João Félix vai ser uma das figuras mais importantes da prova, mas pede paciência para o jovem internacional português.

“João Félix é uma das estrelas da Liga, sem dúvida. É muito jovem, custou muito dinheiro e as pessoas querem rendimento rapidamente. Creio que é preciso ter paciência porque é um jogador que tem muito talento, já deixou pormenores de grande qualidade, mas ainda não deu tudo o que as pessoas esperam por ele. Há muita vontade de ver o grande João Félix. Creio que se houver paciência e dando os minutos que lhe estão a dar vai ser um jogador tremendamente importante para a Liga e neste caso para o Atlético de Madrid e no futuro vamos certamente ver o melhor João Félix. Há muita expectativa em cima deste jogador. É dos que mais expectativa criou na Liga não só pelos adeptos do Atlético de Madrid, mas por todos os adeptos em geral”, referiu Fernando Morientes, numa teleconferência promovida pela Eleven Sports.

Um recomeço com incerteza e esperança

Num país em que a pandemia vitimou mais de 27 mil pessoas, o regresso do futebol foi sempre uma dúvida. Confirmado o regresso, Fernando Morientes não esconde um misto de incerteza e esperança.

“Temos muita vontade, de voltar a ver os jogos. Sabemos que há alguma incerteza nas pessoas porque é uma competição totalmente diferente da que estamos habituados. Mas creio que o protocolo foi excelente. Os jogadores vão cumprir rigorosamente e os clubes também e creio que vai ser tudo um êxito. É o que espero e desejo. Tenho muita vontade ver o primeiro jogo, o Sevilha-Bétis, mas tenho muito mais vontade de ver o último. Isso será uma notícia muito boa para a Liga”, enfatiza.

Jogos à porta fechada

À semelhança do que acontece em Portugal e na Alemanha, o futebol em Espanha regressa com muitas restrições, a começar pelas bancadas sem público. “É algo muito estranho e diferente para os jogadores. Parecem jogos de treino sem pontos em discussão. Mas é o cenário recomendado e temos que pensar que é uma situação anómala na sociedade, e não apenas no desporto. Há que jogar desta maneira e ter esperança que no futuro o público possa voltar aos estádios. Para os jogadores nota-se bastante porque a equipa da casa não vai ter apoio dos seus adeptos e isso muitas vezes dentro do jogo esse é um estímulo para dar um pouco mais da sua capacidade. Para a equipa visitante é algo a favor porque não há adeptos a gritar e a pressionar. O público é das ferramentas mais importantes que tem o futebol. Sem público, o jogo fica noutro nível. É muito importante que o quanto antes, os adeptos possam voltar aos jogos”, defende Fernando Morientes.

Em Portugal, Morientes torce por… Casillas

Os espanhóis estão atentos ao campeonato português e Fernando Morientes sabe que a discussão do título se resume a duas equipas. Questionado por Bola Branca sobre qual o mais favorito em Portugal na corrida pelo título, o antigo avançado não arriscou um prognóstico.

“Em Portugal, todos sabemos que Benfica e Porto são o Real Madrid e o Barça da nossa Liga. Normalmente, pelos campeonatos anteriores, quando o campeão não é o Porto, é o Benfica, e quando não é o Benfica, é o Porto. São duas equipas fantásticas com massas associativas muito poderosas a apoiar. Pelo carinho que me une a Casillas, um amigo e ex-companheiro, tudo o que lhe suceda a ele, é bom. Tenho muito carinho por ele. Aqui em Espanha, há muitos adeptos para ver como termina a temporada. Se ganha Porto ou Benfica e a ver também o que fará o Sporting até ao fim. Mas Porto e Benfica são normalmente os dois grandes candidatos”, resumiu Fernando Morientes.

Morientes, de 44 anos, é embaixador de La Liga. Como jogador, o antigo avançado internacional espanhol representou Albacete, Saragoça, Real Madrid, Mónaco, Liverpool, Valência e Marselha.