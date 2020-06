Centeno, um nome para a História. O tecnocrata que fez o que parecia impossível

A tríade de sucessos financeiros fecha-se com a saída de Portugal do procedimento por défice excessivo, em junho de 2017, e com a subida o rating da República, poucos meses depois. Em setembro daquela ano, a S&P torna-se a primeira das três principais agências de rating a melhorar a notação financeira. Em dezembro foi a vez da Fitch seguir-lhe os passos. Ao mesmo tempo, os juros portugueses continuavam a cair.

Apesar de todos os feitos, muitos lhe apontam agora as fragilidades. Os argumentos invariavelmente são os de que Centeno aproveitou a maré favorável para navegar em águas seguras e governar para os números, e que mal a conjuntura virou com o impacto do coronavírus − e as previsões apontam para uma recessão sem precedentes de 6,8% − bate com a porta com estrondo para salvaguardar o legado e o marco que atingiu.

E do não-político se fez um hábil ministro

O ano de 2017 é extraordinário para o titular da pasta das Finanças. Os sucessos começam a valer-lhe as comparações com Cristiano Ronaldo. Para comissário europeu Pierre Moscovici era o “Ronaldo da economia portuguesa”, e para o ministro alemão das Finanças Wolfgang Schäuble era o “Ronaldo das finanças”.

Há cinco anos − e depois de ter entrado para o executivo de Costa à boleia do grupo de peritos que escreveram o programa macroeconómico do futuro Governo socialista − Mário Centeno não fazia equivaler as suas qualidades técnicas aos dotes políticos, o que lhe valeu ouvir do líder da bancada socialista no Parlamento, Carlos César, que não o escolheria para orador num comício.

Na altura, a resposta de Centeno mostrou a antecâmara daquilo em que a tarimba executiva o transformou: um político de alma e corpo. À época disse: “O exercício da governação não é um comício”.

O maior peso político de Mário Centeno foi, numa primeira fase, adquirido pela conjuntura: o PS precisava de uma figura que lhe desse a credibilidade necessária para que o país esquecesse a imagem de desgoverno do reinado Sócrates, em que Portugal soçobrou às mãos da troika. O ex-quadro do Banco de Portugal teve aí uma função inexcedível, a de mostrar que os socialistas sabiam ter contas certas. Mas foram os resultados, e os sucessivos sucessos, que lhe deram mais confiança e mais poder dentro do Governo.

Sempre acima das previsões, um “toque de Midas”?

Os números de “Super Mário” foram sempre melhores do que as previsões. O Orçamento de 2016 previa um défice de 2,2% e, afinal, foi de apenas 1,9%.