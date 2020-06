Casamentos e batizados com mais de 20 pessoas? Sim, pode

Veja também:

As orientações que têm saído para o terreno, relativamente aos cuidados com a Covid-19 e ao relançamento das atividades, são muitas e nem sempre claras, por isso, a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende que é preciso esclarecer um setor que está em sérias dificuldades e precisa de trabalhar.



Em declarações à Renascença, a secretária-geral AHRESP, Ana Jacinto, explica que “a lei permite a reabertura de quintas de eventos. Não se podem fazer celebrações com aglomerações superiores a 20 pessoas, com exceção de eventos de natureza familiar, casamentos, batizados, cerimónias civis e religiosas, eventos corporativos. Quanto a estes não há limitação de pessoas”.

Ana Jacinto acrescenta que estes eventos “podem realizar-se respeitando as orientações da Direção Geral da Saúde” e, para já, “é preciso seguir as regras da restauração”.

A AHRESP apercebeu-se da confusão de interpretações. “Os empresários depreendiam que estes eventos não podiam acontecer com mais de 20 pessoas, mas podem”. Até à data estes eventos “não têm limitação de número de pessoas”, afirma Ana Jacinto, lembrando que esta atividade “deve retomar porque as empresas estão sufocadas”.

Há uma questão a não perder de vista, “a lotação deve ser reduzida a 50%. Para manterem os 100% têm de ser criadas barreiras físicas, o que não é fácil”.

“Se o espaço tem capacidade para 100 pessoas, têm de estar 50 e com separação de dois metros entre elas. Os colaboradores têm de usar máscara, o espaço higienizado, as mesas só podem ser colocadas depois das pessoas sentadas”, esclarece a secretária-geral da AHRESP.

Cascatas de camarões? Buffets de casamento vão mudar

Ana Jacinto explica que o buffet nos eventos “não pode ter o conceito habitual como até agora era conhecido. Pode ser feito? Sim, mas não é o cliente que se serve sozinho. O serviço tem de ser feito por um colaborador e todos os produtos devem estar resguardados”, para não estarem muito expostos.

A AHRESP considera que é importante que seja explicado ao cliente que as coisas mudaram e o consumidor precisa de estar informado para tudo correr bem. “É, de facto, um transtorno, uma mudança significativa do conceito, mas se não for assim o serviço não pode ser concretizado e não há eventos”, admite.

“Não é simpático sentar numa mesa que ainda está despida. Era simpático os noivos sentarem-se na mesa já pronta. Não é agradável, mas são as contingências desta fase, e temos todos de cooperar”, refere Ana Jacinto, que acrescenta: “por mais estranho que pareça e seja desconfortável, tem de ser assim”.