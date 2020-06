Papa cria fundo de um milhão de euros em defesa do trabalho

Veja também:

A pensar nos efeitos da crise económica causada pela pandemia, o Papa ofereceu um milhão de euros à Cáritas de Roma para a criação do “Fundo Jesus divino trabalhador”.

Numa carta à Diocese de Roma, Francisco lança este projeto de apoio económico “para valorizar a dignidade do trabalho”, a pensar “naqueles que correm o risco de ficar excluídos dos apoios institucionais e que precisam de ajuda até poderem recomeçar a caminhar autonomamente”.

O Papa está preocupado, sobretudo, com “a grande quantidade de trabalhadores ocasionais - como os que têm contrato a termo não renovado, os que ganham à hora, os estagiários, os trabalhadores domésticos, os pequenos empresários e os trabalhadores por conta própria -, especialmente os dos setores mais atingidos” e ainda com “muitos pais e mães de família que lutam com fadiga para poderem alimentar os filhos e garantir-lhes o mínimo necessário”, pode ler-se na missiva.

Para a manutenção deste fundo, todos são chamados a contribuir, como um “sinal e gesto concreto de inclusão, sobretudo, para aqueles que buscam apoio, esperança e reconhecimento dos próprios direitos”.

O Papa apela à generosidade de particulares e de instituições romanas e incentiva a “solidariedade da porta ao lado”, neste tempo extraordinário "em que não basta partilhar apenas o supérfluo”.

