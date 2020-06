​Diocese de Viana cria Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis

A Diocese de Viana do Castelo avança com a criação de uma Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis.



A diocese anunciou, em comunicado, a instituição da comissão e que tomou posse no último sábado, 6 de junho.

No decreto de nomeação, o bispo D. Anacleto Oliveira refere que “é dever da Igreja e de cada um dos seus membros acolher e tratar, com a maior solicitude e o máximo respeito, os menores e as pessoas vulneráveis, assegurando-lhes, com todos os meios ao seu alcance, os direitos, a segurança e o bem-estar que lhes são devidos enquanto pessoas”.