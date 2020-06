A Diocese das Forças Armadas e de Segurança cria comissão de proteção de menores e pessoas vulneráveis. Trata-se de uma comissão que, segundo o bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério, pretende “prevenir e evitar eventuais abusos perpetrados por membros do clero, dando cumprimento a quanto Sua Santidade, o Papa Francisco, determinou para cada diocese”.

D. Rui Valério diz também à Renascença que “os próprios capelães se sentirão ainda mais responsabilizados na vivência da sua vocação sacerdotal e na necessidade de pautarem a sua vida pelos mais elevados padrões de fidelidade e coerência".

Segundo o decreto de criação desta comissão que entra em funções na quarta-feira, 10 de Junho, o objetivo “é, por um lado, avaliar e reforçar as boas práticas de proteção e cuidado nos espaços e atividades das unidades, estabelecimentos e órgãos, identificando e tratando o que for desadequado ou possa configurar uma situação de maus-tratos; e, por outro, detetar e dar resposta a outras situações que ocorram no contexto da vida familiar dos menores e adultos vulneráveis".

Para além do Colégio Militar, do Instituto dos Pupilos do Exército e da base naval do Alfeite, onde é dada catequese, existem outras unidades com crianças ou pessoas vulneráveis, como é o caso das residências seniores do IASFA - Instituto de Acção Social das Forças Armadas.

Desta comissão fazem parte o padre Doutor António Rodrigues Borges da Silva, psicólogo (coordenador), o superintendente-chefe Paulo Manuel Pereira Lucas - comandante da Unidade Especial de Polícia, o padre Jorge Manuel Lages Almeida, canonista e jurista, o capitão Tatiana Camoesas Calvinho da Fonseca Santiago, médica, e o capitão Hélder Manuel Godinho da Silveira Santiago, pedagogo

Segundo o decreto do Ordinariato Castrense, “a Comissão tem como fim acolher, escutar e encaminhar as denúncias de casos de abusos sexuais e abusos de poder cometidos, em âmbito eclesiástico, contra menores e adultos vulneráveis; acompanhar os intervenientes em cada caso e ajudar a curar aqueles que foram feridos, bem como promover oportunas ações de sensibilização em ordem a uma cultura de responsabilidade e prevenção".