Corpo de Deus na aldeia de Pereira. ​“Este ano é Nosso Senhor que passa pelo meio do povo”

Pereira, uma aldeia do concelho de Mirandela, na Diocese de Bragança-Miranda, com 7,50 km² de área e pouco mais de uma centena de habitantes, não fosse este um ano atípico, esperaria as suas ruas repletas de pessoas para honrar a passagem do Senhor Jesus Sacramentado. Aqui a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é vivida com grande devoção.



Os tapetes de flores, artisticamente elaborados pelos moradores não vão faltar, mas a chuva de pétalas será menos intensa. A chamada aldeia eucarística de Pereira, vai viver, este ano, devido à pandemia, a solenidade do Corpo de Deus, de uma forma diferente.

“Este ano temos que acatar as normas e as regras que nos propõem, no entanto, não deixamos de fazer a procissão, porque, além de ser uma manifestação pública da nossa fé, trata-se do Santíssimo Sacramento. E essa é que é a base da vida cristã”, explica à Renascença o padre Tiago Alves.

O pároco da aldeia de Pereira conta que vão “reduzir ao número de estandartes, outros objetos, como flores e algumas coisas que colocavam também pelos caminhos, e que serão reduzidas ao mínimo”.

Na procissão seguirá a “santa cruz à frente, a cruz paroquial, ladeada por duas lanternas, um estandarte que remete para a paróquia do Santíssimo Sacramento e irá o senhor bispo com a custódia, acompanhado por um elemento que irá levar a umbela e depois seguem os sacerdotes”, explica o padre Tiago Alves.

As pessoas são convidadas à adoração e à veneração ao Santíssimo Sacramento desde as suas casas ou a partir do adro da igreja.

“As pessoas, por onde passa o cortejo do Santíssimo Sacramento, estarão em suas casas. Aquelas que moram noutro canto da comunidade ficarão no adro da igreja para poderem fazer a sua veneração, sem esta manifestação acompanharem”, explica o sacerdote, frisando que “este ano não há acompanhamento. Este ano é Nosso Senhor que passa pelo meio e faz-nos lembrar a arca da aliança passou pelo meio do povo”.

A eucaristia vai ser transmitida através do Facebook da Zona Pastoral de S. Bento, para chegar “a um número grande de pessoas, nomeadamente as circunvizinhas de Pereira, que não devem deslocar-se à aldeia, porque é um ano singular, é um ano diferente”, conclui o padre Tiago Alves.

A solenidade litúrgica do Corpo de Deus começou a ser celebrada há mais de sete séculos e meio, em 1246, na cidade de Liège, na Bélgica, tendo sido alargada à Igreja latina pelo Papa Urbano IV, através da bula “Transiturus”, em 1264, dotando-a de missa e ofício próprios.

A Portugal, a solenidade terá chegado provavelmente nos finais do século XIII e tomou a denominação de Festa de Corpo de Deus, embora o mistério e a festa da eucaristia, seja o Corpo de Cristo.