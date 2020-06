"Aumento brutal de pedidos de ajuda" no Banco Alimentar do Porto

Veja também:

O presidente do Banco Alimentar do Porto está a registar um grande aumento de pedidos de ajuda.

"Há um aumento brutal de pedidos de ajuda individual"., avança à Renascença o presidente da instituição, António Cândido da Silva.

"Estamos a receber diariamente mais de 60 pedidos de ajuda individual", quando "os pedidos não passavam de 40 por ano”.

Nas palavras do presidente do Banco Alimentar do Porto “há pessoas que ficaram sem qualquer espécie de rendimentos” por causa da pandemia, pessoas que “não estavam habituadas a ter fome e que neste momento estão com fome”, por causa “do desemprego, do 'lay-off' ou de empregos precários”.