Treinador do FC Porto defende que há condições para ter público nos estádios

Sérgio Conceição considera que há condições para abrir os estádios ao público. Devido à pandemia de Covid-19, o protocolo sanitário subscrito pelos clubes prevê que os jogos se realizem à porta fechada.

"Se me perguntarem se há condições para termos público nos estádios, eu acho que sim", diz o treinador do FC Porto, em declarações os jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo.

A direota-geral da Saúde já admitiu uma revisão da recomendação, mas salientou a necessidade de "continuar a acompanhar a situação dos próprios jogos". "Como se estão a comportar, o que está a acontecer, se existem casos, se o comportamento dos adeptos vai no sentido de se poder vir a fazer uma abertura para público ou não”, referiu Graça Freitas.



Depois da experiência em Famalicão, Sérgio fica com a sensação que a sua equipa está a disputar um jogo de pré-época.

O técnico reconhece que ter os adeptos a apoiar é "sempre uma mais-valia" e a ausência de público "é uma grande perda" para o Porto.

Sem o condimento extra para defrontar o Marítimo

Ter o estádio cheio condiciona, na sua opinião, as equipas que visitam o Dragão e o Marítimo, adversário desta quarta-feira, não seria exceção.

"Espero um jogo difícil, como todos. Será um ambiente diferente, estranho, onde faltará o condimento que é o público e que cria uma atmosfera única num estádio de futebol", observa.

Além da ausência de público, Sérgio Conceição também não contará com Otávio, suspenso, Marcano, lesionado, e Nakajima. O japonês continua sem treinar com a equipa e é um caso entregue à direção. Nakajima estará em casa a dar apoio à esposa, que está a recuperar de problemas respiratórios. Alex Telles está de volta, depois de ter cumprido castigo.

O Marítimo empatou com o Vitória de Setúbal, na última jornada, e foi apanhado pelo Paços de Ferreira na classificação. Os madeirenses estão seis pontos acima da zona de descida e deslocam-se ao Dragão, esta quarta-feira, às 21h30. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Parabéns ao "melhor dirigente de sempre"

Sérgio Conceição comentou, ainda, as eleições do FC Porto, que decorreram no fim de semana, e aproveitou para dar os parabéns a Pinto da Costa, quem considera ser "o melhor dirigente de sempre".

O treinador, que durante a campanha recebeu sempre mensagens de confiança de Pinto da Costa, espera "ajudar a enriquecer o museu com mais dois títulos": campeonato e Taça de Portugal.

Sérgio, que destacou a grande participação dos sócios, enviou também os parabéns a José Fernando Rio e Nuno Lobo, pela coragem de terem apresentado candidaturas com ideias diferentes.