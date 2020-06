Sérgio Conceição critica arbitragem do jogo com o Famalicão

Sérgio Conceição recupera a prestação de Nuno Almeida e do VAR Luís Ferreira no Famalicão-FC Porto para concluir que a arbitragem na última jornada "não foi competente". O treinador portista reclama que três jogadores do Famalicão deviam ter sido expulsos, um deles, Nehuén Pérez, logo aos quatro minutos.

Depois de no lançamento dessa partida, Sérgio ter desejado felicidade aos árbitros, agora acrescenta o desejo de que sejam competentes.

"Tivemos jornada não muito feliz naquilo que foi a arbitragem e não muito competente. Eu não quero um cartão amarelo aos 92 minutos ao guarda-redes. Há situações dentro do jogo que são mais graves. Três jogadores do Famalicão deviam ter sido expulsos", considera.



O treinador admite, por outro lado, a existência de outros erros, como penáltis por assinalar para um lado e para o outro, e reforça que aquilo que pretende é que haja mais competência. O FC Porto perdeu o jogo, em Famalicão, por 2-1.

Tiago Martins é o árbitro nomeado para o jogo com o Marítimo, da jornada 26, esta quarta-feira, às 21h30. O videoárbitro será Manuel Oliveira. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.