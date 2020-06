Pinto da Costa: "Nunca será possível quebrar o elo de amor entre o presidente e os adeptos"

Pinto da Costa tomou posse, esta quinta-feira, da presidência do FC Porto, naquele que será o seu 15º mandato à frente do clube portista. No seu discurso, o presidente dos dragões destaca a ligação com os adeptos.

"Passaram-se 13 820 dias, muita coisa aconteceu, muitas alegrias pude viver no FC Porto, muitas tristezas, algumas, mas parecem muitas por poucas que sejam, muitas ingratidões que tivemos de esquecer, mas, sobretudo, tive sempre um apoio invulgar da massa associativa e dos adeptos do FC Porto e hoje, no momento em que tomei posse pela 15.ª vez, não posso deixar de ter uma palavra de muito carinho e agradecimento pelos adeptos anónimos. Nunca será possível quebrar o elo de amor entre o presidente e os adeptos do FC Porto", afirmou.



O dirigente foi eleito com 68,65% dos votos e bateu a concorrência de José Fernando Rio ficou, com 26,44%, e Nuno Lobo, com 4,90%. Contaram-se 488 votos brancos e 156 votos nulos naquelas que foram am as eleições mais concorridas deste século, com 8.480 votantes.