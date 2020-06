Rio não teria autorizado manifestação anti-racismo nem iria ver Bruno Nogueira

O presidente do PSD, Rui Rio, diz que, se dependesse de si, não teria autorizado a manifestação de sábado contra o racismo.

Em entrevista à TVI24, esta terça-feira, Rui Rio reforçou que não estava em causa o motivo da manifestação, mas as dificuldades de distanciamento em alturas de Covid-19.

“Eu ainda entendo na América, onde aquilo aconteceu. Mas em Portugal?”, disse, não considerando que Portugal seja um país racista.

Rio também não concordou com a autorização concedida ao espetáculo de Bruno Nogueira, no Campo Pequeno, e deixou claro que não iria assistir.

“Vi fotografias do Campo Pequeno e da Casa da Música e havia uma grande diferença”, sublinhou o líder social-democrata, estranhando a falta de coerência.

Apesar de alguns erros, Rio continua a fazer uma “análise positiva” à atuação do Governo de António Costa durante a pandemia. “É muito fácil dizer que falharam nisto e naquilo. Falharam em muita coisa. Se fosse outro não tinha falhado?”, questionou.

“Claro que houve erros, se lá estivesse eu também havia erros, não sou um super-homem”, sublinhou.

Sobre o aumento de casos na área metropolitana de Lisboa, Rui Rio disse estar preocupado, mas não espera um cerco sanitário.

Quanto ao Orçamento Suplementar, Rio reiterou que não vai fazer depender o voto do PSD da "aceitação desta ou daquela medida", mas da avaliação se responde às necessidades do país até final do ano face às consequências da pandemia de Covid-19.

"Há linhas vermelhas, se não for um orçamento suplementar e vier com políticas económicas de fundo, com opções de investimento de fundo, já não é suplementar, é um orçamento novo, mas acho que não é isso que vai acontecer", referiu.