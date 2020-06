"Melhor ministro das Finanças de sempre" ou protagonista de "ligeiro teatro"? As reações à saída de Centeno

"A vida é feita de ciclos e quero aqui expressar publicamente que compreendo e respeito que o doutor Mário Centeno queira abrir um novo ciclo na sua vida. Este foi um longo ciclo. Pela segunda vez em 46 anos da nossa democracia, um ministro das Finanças cumpriu integralmente uma legislatura de quatro anos". António Costa, primeiro-ministro

"Se Portugal hoje tem o enorme prestígio na Europa e no mundo, isso deve-se muito ao primeiro-ministro António Costa, mas também ao ministro das Finanças, Mário Centeno. O melhor ministro das Finanças de Portugal de sempre". Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS

"O professor Doutor Mário Centeno, no desempenho das funções de ministro das Finanças, prestou um inestimável serviço ao país e à União Europeia. Fê-lo com extraordinária competência técnica e política e dedicado sentido de serviço público". Comissão Permanente do PS

"Há duas semanas, o presidente do PSD, Rui Rio, disse que Mário Centeno não tinha condições para continuar como ministro das Finanças. Confirmou-se aquilo que o presidente do PSD na altura afirmou, todos percebemos que nestas duas semanas estivemos a viver um ligeiro teatro". Duarte Pacheco, deputado do PSD

"Esta saída de Mário Centeno do cargo de ministro das Finanças tornou-se evidente com o episódio de injeção do Novo Banco, sem auditoria independente, e sem que aparentemente o primeiro-ministro tivesse tido conhecimento". Mariana Mortágua, deputada e dirigente do Bloco de Esquerda

"É um péssimo timing esta remodelação. Quando existe descoordenação do governo, essa descoordenação deve ser imputada ao primeiro-ministro". Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS

" Pelo interesse superior do país, Mário Centeno deveria manter-se, por uma questão de credibilidade e estabilidade do país, em matéria económica e financeira, na imagem de país no estrangeiro, nos mercados que Mário Centeno conseguiu granjear". André Silva, deputado do PAN

“O mais importante não são as pessoas, são as políticas. Vamos esperar que a remodelação traga mais justiça fiscal num momento em que é necessário relançar a economia”. José Luís Ferreira, deputado do PEV

"Foi o segredo mais mal guardado da política portuguesa. É uma má notícia. Vão mudar uma equipa a meio do jogo, e isso é preocupante". João Cotrim Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal

"Ficará na história como o ministro que fugiu quando nós mais precisávamos dele e quando estava no momento de lutar pela maior crise financeira de que há memória na nossa história. Não deixa de ser curioso que esta saída aconteça minutos antes da saída de um novo normativo. Vamos ter um ministro a sair diretamente da supervisão de uma entidade para a entidade". André Ventura, deputado do Chega