Mário Centeno revela que não será deputado

"Já expliquei o timing, já expliquei as razões pelas quais esta transição é feita agora e posso acrescentar que vou continuar a cumprir a minha função de presidente do Eurogrupo até meados de julho e não vou assumir o lugar de deputado na segunda-feira", revelou esta terça-feira Mário Centeno.

Mário Centeno nega que a sua saída do Governo esteja relacionada com cansaço.

"O que posso dizer é que ao longo destes 1.664 dias como ministro das Finanças, cinco orçamentos que cumpridos à décima e 912 dias como presidente do Eurogrupo, todos os dias entrei no Ministério com a mesma determinação que entrei no primeiro dia. Amanhã farei o mesmo e na quinta-feira quando presidir à reunião do Eurogrupo no dia feriado farei exatamente a mesma coisa”, garantiu o governante.



Mário Centeno defende que a sua saída do Governo acontece num ambiente de "transição" e "num ciclo de continuidade e tranquilidade absoluta".

Quanto ao seu eventual sucessor no Eurogrupo, não quis fazer previsões. Centeno diz que o processo eleitoral vai ser lançado na reunião desta quinta-feira e que “é prematuro fazer descrições sobre eventuais candidatos” ao lugar que ainda ocupa até 13 de julho.

“É um processo que tipicamente é bastante competitivo e, obviamente, o Governo português tomará uma posição nessa altura. Já não serei eu a tomar essa posição e, portanto, abstenho-me aqui de mais comentários”, afirmou o ministro demissionário.

Uma das razões para o anúncio da sua saída do Governo ter acontecido esta terça-feira é, precisamente, a reunião do Eurogrupo de quinta-feira, na qual Centeno deveria dizer se seria ou não recandidato ao cargo.