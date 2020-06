As principais frases de João Leão, o novo ministro das Finanças

“[Portugal em 2016] tem que ir fazer uma execução orçamental de forte rigor e credibilidade que lhe assegure uma redução de défice significativamente abaixo dos 3% e que nos permitam sair, depois de muitos anos, do Procedimento do Défice Excessivo", 25-02-2016 .

“Todas as alterações que possam ser pensadas ou negociadas [pelos partidos de esquerda] terão de obedecer à regra principal: de neutralidade do ponto de vista orçamental, [ou seja] que não façam agravar o défice face ao que está previsto no Orçamento do Estado", 08-02-2016 .

“Para [a saída do Procedimento por Défices Excessivos (PDE) em] 2016 há todo um processo de avaliação que está dependente de dois fatores: qual é o défice de 2015 sem o Banif e qual é o défice com o Banif. E, portanto, não é claro que Portugal saia do PDE, antes pelo contrário. (…) Sem dúvida, Portugal sairá do PDE em 2017", 08-02-2016 .

“Um aspeto crucial para o investimento dos próximos anos é a situação financeira e do setor financeiro em Portugal. Garantir uma adequada estabilização do setor financeiro é fundamental para a recuperação do investimento", 11-04-2016.

“A última coisa de que se pode acusar o Governo anterior é de não ter feito um esforço nos quatros anos para colocar o défice como prioridade", 26-07-2016.

“[As equipas da Comissão e do BCE] saíram [de Portugal] de alguma forma surpreendidos pela positiva com a execução [orçamental]", 26-07-2016.

“É natural que haja divergências [entre a avaliação do Governo e a da Comissão Europeia relativamente ao apuramento do défice estrutural previsto para 2017]", 17-10-2016.

“Sabemos que as cativações são um instrumento de gestão que está presente em todos os orçamentos. Não foi criada nenhuma cativação neste momento, as cativações de que falamos e que estão na carta no âmbito do compromisso com a União Europeia são as que já estavam presentes no orçamento de 2016, não são novas", 25-10-2016.

“Os partidos da oposição tenderam sempre a tentar a desvalorizar o valor do défice. A verdade é que foi o mais baixo da democracia", 01-04-2017.

“A partir de 2016, saímos do PDE, [houve] baixa da carga fiscal, início de reforços nos organismos e serviços públicos. Não havendo cativações no Serviço Nacional de Saúde nem nas escolas, a saúde e a educação aumentaram a despesa em 4% e 3% este ano, ao contrário dos últimos anos", 06-07-2017.

“Penso que Portugal nos últimos anos ganhou uma grande credibilidade. Nos relatórios do FMI [Fundo Monetário Internacional] e da Comissão Europeia é natural que haja sempre avisos, mas essa credibilidade que Portugal obteve é muito importante na avaliação que virão a fazer. É verdade que em 2016 houve uma fase mais difícil no relacionamento com essas instituições mas desde aí, e com Portugal a atingir os seus objetivos, o diálogo ficou facilitado", 19-10-2017.