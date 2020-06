​Vila Nova de Gaia lança rede de transporte público municipal

O município de Vila Nova de Gaia vai lançar uma rede de transporte público municipal. Por agora, o projeto destina-se a apoiar munícipes com mais de 60 anos, mas a autarquia admite alargar o programa a outras faixas etárias já em Setembro.

O projeto-piloto arrancou na União de Freguesias de Grijó e Sermonde, mas poderá ser alargado a todo o concelho. A ideia é fazer a ligação, através de autocarro, entre a casas das pessoas e os locais onde existe rede de transportes públicos.

O presidente da autarquia, Eduardo Vitor Rodrigues, diz que a pandemia trouxe à evidência que Vila Nova de Gaia não tem transportes de qualidade.

“Este momento Covid criou uma situação muito difícil para as empresas privadas de transportes e neste momento verdadeiramente nós não temos transportes de qualidade. É verdade que em muitos casos também os não tínhamos antes do processo Covid mas também claramente a situação piorou”, referiu o autarca na apresentação da rede municipal de transportes no “Espaço Mais Grijó”.

A autarquia comprou o autocarro e a Junta de Freguesia paga o motorista para este serviço que será gratuito para a população.

"Em setembro, temos o retorno das aulas e não está fora dos planos da autarquia olharmos para este serviço e para este programa piloto como algo que terá que ser ampliado para outros grupos sociais e para outros grupos etários”, diz o autarca



O Serviço de proximidade Mob+ é por agora constituído por uma carrinha de oito lugares que vai funcionar como um transporte porta a porta, fazendo a ligação entre a casa dos moradores com mais de 60 anos e um conjunto de espaços considerados essenciais. Trata-se de um serviço gratuito que vai tentar atenuar um problema estrutural em Grijó e Sermonde, onde o transporte público apenas serve cerca de 25 por cento da população.

A ideia do município é alargar este tipo de serviço a todo o concelho de Vila Nova de Gaia.