Sintra. Tribunal recebe máscaras embaladas com insetos

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra recebeu máscaras de proteção infestadas. A denúncia partiu do Sindicato dos Funcionários Judiciais.

Duas caixas com 50 máscaras descartáveis chegaram da China com pequenos insetos no interior, segundo o “Jornal de Notícias”.

A Direcção-Geral da Administração da Justiça já prometeu investigar se há outros casos semelhantes e o sindicato diz ser ridículo, as máscaras em vez de protegerem já virem com bicho.

As caixas contaminadas vão ser recolhidas e subsituídas.

Portugal, com 1.485 mortes registadas e 34.885 casos confirmados até hoje é o 25.º país do mundo com mais óbitos e o 30.º em número de infeções.



A nível mundial, a pandemia de Covid-19 já matou 404.245 pessoas e infetou mais de sete milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo o último relatório da agência AFP. Pelo menos, 3.078.100 dos casos são considerados curados.

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 110.771 mortes e 1.951.111 casos.