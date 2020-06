Pandemia é um “acontecimento sistémico” que vai obrigar a mudanças na sociedade

“É um acontecimento que abalou todo o sistema e tem reflexos muito grandes na forma de avaliar o que poderá ser a economia e a organização do consumo - todos os elementos de uma sociedade capitalista terão de acolher todas as correções e todos os apelos que chegam desta situação”, alerta o Cardeal Tolentino Mendonça, acrescentando: “Se formos capazes de integrar todos estes elementos, penso que como sociedade …damos um passo em frente”.

A pandemia é um verdadeiro abalo que terá reflexos no modo de pensar a economia e o consumo. A ideia foi deixada em entrevista à Renascença pelo Cardeal Tolentino Mendonça, na véspera do discurso que irá proferir na cerimónia do 10 de Junho, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

A nível mundial, a pandemia de Covid-19 já matou 404.245 pessoas e infetou mais de sete milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo o último relatório da agência AFP. Pelo menos, 3.078.100 dos casos são considerados curados.

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 110.771 mortes e 1.951.111 casos.

A seguir, os países mais afetados são o Reino Unido, com 40.597 mortes e 287.399 casos, o Brasil, com 36.455 mortes (691.758 casos), a Itália, com 33.964 óbitos (235.278 casos) e a França, com 29.209 mortes (191.185 casos).

Portugal, com 1.485 mortes registadas e 34.885 casos confirmados até hoje é o 25.º país do mundo com mais óbitos e o 30.º em número de infeções.