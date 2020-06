​Defesa. Gestora acumula funções em duas empresas “sem remuneração adicional”

Marco Capitão Ferreira vai ser o novo presidente da IdD - Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, empresa do Estado que gere a área industrial do setor da Defesa.



Para a mesma empresa pública, o Ministério da Defesa nomeou Catarina Nunes, que trabalhou no gabinete de João Gomes Cravinho até ao ano passado, confirmou a Renascença, e que é também administradora não executiva da OGMA, uma empresa com participação do Estado.

Apesar de Catarina Nunes acumular duas funções, o gabinete do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, esclarece que "o estatuto do gestor público permite a acumulação de funções dos gestores”.

De acordo com a tutela, é possível acumular cargos, “não havendo, todavia, direito a qualquer remuneração adicional inerente a essa acumulação". Ou seja, a gestora só irá receber um ordenado.