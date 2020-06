​Covid-19: Parques aquáticos e centros de explicações podem reabrir para a semana

De acordo com as medidas aprovadas no Conselho de Ministros desta terça-feira, continua a estabelecer-se como regra que os estabelecimentos que retomaram ou retomem a sua atividade não possam abrir antes das 10h00.

Os centros comerciais de em Lisboa e Vale do Tejo também reabrem na próxima segunda-feira, 15 de junho, avançou ao início da tarde o primeiro-ministro, António Costa.

“Decidimos eliminar a partir de segunda-feira as restrições que ainda existem diferenciadas em relação ao conjunto do país, designadamente permitir a abertura dos centros comerciais de acordo com as regras da Direção Geral da Saúde”, anunciou António Costa no final do conselho de ministros.

Por outro lado, a situação de calamidade no país devido à pandemia de covid-19 vai continuar até ao final do mês de junho devido aos feriados, festejos dos santos populares e reabertura das fronteiras aéreas, disse António Costa.



Portugal regista 1.492 mortes (mais sete que na segunda-feira) e 35.306 casos (mais 421, número diário mais alto desde 8 de maio e que supõe um aumento de 1,2%) confirmados de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos novos casos, 386 (91,69%) foram detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal.

O relatório desta terça-feira, com dados atualizados até às 00h00 de segunda, mostra uma subida de 183 no número de recuperados, para um total de 21.339 (60,44% dos casos confirmados). O número de casos ativos sobe para 12.475 (mais 231).