Centenas de trabalhadores infetados? Sindicato da construção pede testes em todo o país

Os testes à Covid19 no setor da construção devem estender-se a todo o país. O apelo é do presidente do Sindicato da Construção de Portugal.

Albano Ribeiro insiste nos alertas sobre incidência da doença no setor e pede mais ação ao Governo.

“O senhor primeiro-ministro, a senhora ministra da Saúde e a senhora diretora-geral da Saúde falam muito, mas não é só este caso de Lisboa e Vale do Tejo. [Os testes] têm de ser em todo o país. Quando forem feitos em todo o país, se calhar, vamos ter centenas ou milhares de trabalhadores infetados na construção”, disse.

Albano Ribeiro lembra que não há apenas construção civil na região de Lisboa e Vale do Tejo e insiste na denúncia: Há obras sem qualquer medida de proteção contra a Covid19.