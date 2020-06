OMS. Transmissão do coronavírus por pacientes sem sintomas é rara

As respostas dos governos devem focar-se agora na deteção e no isolamento de pessoas infetadas com sintomas, bem como no rastreio de qualquer pessoa que possa ter entrado em contacto com elas, segundo a especialista.

Para Maria Van Kerkhove é essencial realizar mais estudos para chegar a uma “resposta verdadeira” sobre todas as formas de transmissão do novo coronavírus.

“Sabemos que existem pessoas que podem ser assintomáticas e ter o PCR (teste realizado para detetar a presença do vírus no organismo) positivo. Esses indivíduos precisam ser analisados para entender a transmissão. Há países que estão a fazer uma análise detalhada e não estão a detetar uma transmissão secundária. É muito rara,” afirmou a médica ao ser questionada por jornalistas.

A nível mundial, a pandemia de Covid-19 já matou 404.245 pessoas e infetou mais de sete milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo o último relatório da agência AFP. Pelo menos, 3.078.100 dos casos são considerados curados.

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 110.771 mortes e 1.951.111 casos.

A seguir, os países mais afetados são o Reino Unido, com 40.597 mortes e 287.399 casos, o Brasil, com 36.455 mortes (691.758 casos), a Itália, com 33.964 óbitos (235.278 casos) e a França, com 29.209 mortes (191.185 casos).

Portugal, com 1.485 mortes registadas e 34.885 casos confirmados até hoje é o 25.º país do mundo com mais óbitos e o 30.º em número de infeções.