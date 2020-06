Londres retira estátua de traficante de escravos do séc. XVIII

As autoridades retiraram, esta terça-feira, do pedestal em frente a um museu de Londres uma estátua de um traficante de escravos do século XVIII.

A estátua de homenagem a Robert Milligan foi removida porque os responsáveis locais consideram que deixou de ser aceitável para a comunidade.

A representação do esclavagista estava instalada em frente ao Museu das Docas de Londres.

O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, tinha anunciado esta terça-feira que a cidade vai rever as estátuas e nomes de ruas de homenagem ao passado imperialista britânico, na sequência dos protestos antirracismo.

"A diversidade da nossa capital é a nossa maior força, porém as nossas estátuas, nomes de ruas e de locais públicos refletem uma era que já passou", disse Sadiq Khan.

Por outro lado, disse o mayor de Londres, o contributo de muitas comunidades para a vida da cidade "tem sido intencionalmente ignorado".

O debate na sociedade britânica começou depois de uma estátua de Edward Colston, um traficante de escravos, ter sido derrubada por grupo de manifestantes, em Bristol, durante o fim de semana.