Floyd, Covid-19 e queda da economia - uma mistura explosiva a quatro meses das eleições americanas

Nos Estados Unidos as atenções estão centradas esta segunda-feira no funeral de George Floyd, em Houston, no Texas, onde ao longo das últimas horas milhares de pessoas compareceram no velório.

Parece ter acalmado a onda de violência que percorreu o país na sequência da morte deste afro-americano, de 46 anos, por um polícia de Minneapolis, embora prossigam os protestos contra o racismo e a violência policial.

A brutalidade com que o americano foi morto a somar à pandemia, que faz da América o país mais afectado em óbitos e infectados e ainda a queda da economia são uma "junção explosiva" que, para o especialista em política americana, Germano Almeida que vai fazer "notar-se" as "diferenças entre os mais vulneráveis e os mais desfavorecidos e aqueles que mais podem aguentar a crise".

Ou seja, a quatro meses e meio das presidenciais nos Estados Unidos da América, as desigualdades económicas e sociais podem tornar imprevisível o resultado das eleições que opõem o actual presidente republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden.

Germano Almeida refere, de resto, que "Trump, que tinha uma pequena desvantagem nas sondagens nacionais mesmo durante a pandemia antes deste caso [ a morte de George Floyd ] saiu ontem uma sondagem na CNN que dá maior diferença, uma diferença de 14 pontos de Biden para Trump, nos Estados decisivos não tão grande, mas Biden à frente e muito a mostrar que são os negros e os hispânicos que dão essa vantagem aos democratas, embora também no eleitorado branco Trump tenha alguma dificuldade".