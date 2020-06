Caução de um milhão de dólares para polícia acusado da morte de Floyd

Os outros três agentes envolvidos no caso foram despedidos da polícia e acusados depois de terem ficado a assistir à ação de Derek Chauvin sem nada terem feito para o parar.

Desde que George Floyd morreu, após ter sido asfixiado durante mais de oito minutos pelo polícia, manifestações, algumas pacíficas e outras violentas, têm proliferado em muitas cidades nos Estados Unidos e até fora do país.

Realiza-se esta terça-feira o funeral em Houston, no Texas, onde reside a família do afro-americano morto em Minneapolis.

Floyd cresceu numa zona de Houston chamada Third Ward e era um conhecido jogador de futebol americano no secundário além de ter colaborado como 'rapper' com o famoso músico local DJ Screw. Mudou-se para Minneapolis há vários anos para procurar trabalho.

George Floyd, de 46 anos, morreu em 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de a vítima dizer que não conseguia respirar.