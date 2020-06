Alemães insistem. Maddie “está morta”

O procurador Hans Christian Wolter garante ter provas de que Madeleine McCann está morta.

"Depois de toda a informação recolhida, a miúda está morta. Não temos informação de que ela está viva. Todas as indicações que temos, que posso divulgar, apontam para que ela esteja morta, mesmo admitindo que não temos o corpo ", disse.

Em entrevista à Sky News, o alemão acrescentou que as autoridades têm "algumas provas de que o suspeito cometeu o ato".

Wolter apela a turistas ingleses para que ajudem a investigação ao suspeito, identificado como Christian B, nomeadamente no que diz respeito a habitações utilizadas.

As polícias alemã e britânica lançaram, a 3 de junho, um apelo público de informação sobre um homem alemão, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann em Portugal em 2007.

O suspeito, atualmente com 43 anos, está a cumprir pena de prisão por violação de idosa, terá vivido no Algarve durante 1995 e 2007. Haverá registos telefónicos que o colocam na Praia da Luz no dia em a criança inglesa desapareceu.

Madeleine McCann desapareceu, a 3 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.