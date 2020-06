Luís Miguel deixa aviso ao Sporting. "Paços de Ferreira pode surpreender em Alvalade"

No regresso a Alvalade, o Sporting tem como adversário o aflito Paços de Ferreira, na próxima sexta-feira. Paços que vem de uma surpreendente vitória em Vila do Conde, perante o Rio Ave, por 3-2.

Luís Miguel, antigo defesa que representou leões e castores, adverte o Sporting para um Paços de Ferreira que pode voltar a causar surpresa em Alvalade, até porque são muitas as incógnitas associadas à paragem forçada das equipas, devido à Covid-19.

"A paragem foi muito grande. Acredito que todos se prepararam o melhor possível durante este período mas perderam-se rotinas e tudo aquilo que foi sendo adquirido ao longo da época. É uma incógnita prevermos o que poderá acontecer mas acredito que o Paços de Ferreira pode surpreender o Sporting, em Alvalade", referiu.

Em entrevista a Bola Branca, Luís Miguel destacou o cunho aguerrido do Paços e espera um bom jogo em Alvalade.

"Será uma partida extremamente disputada e interessante. Os objetivos das equipas são distintos mas o Paços de Ferreira é muito aguerrido e está a lutar para sair da zona perigosa da classificação", destacou.

À espera que o telefone toque

Luís Miguel é treinador de futebol mas está sem clube desde que em 2012, já lá vão 8 anos, desde que deixou o Tirsense ao fim de 10 jogos e 5 vitórias.

"Estou parado já há bastante tempo. No início foi por opção própria mas agora tenho como objetivo regressar ao trabalho o mais cedo possível. Estou a aguardar mas, por agora, não apareceu nada", concluiu.

Luís Miguel foi internacional angolano em 10 ocasiões. Jogou no Sporting entre 1995 e 1998, tendo realizado 52 partidas com a camisola leonina. Mais tarde, esteve no Paços de Ferreira, entre 2002 e 2004. Terminou a carreira de jogador em 2005, no Felgueiras.

O Sporting-Paços de Ferreira, da jornada 26 do campeonato, realiza-se na sexta-feira, às 21h15. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.