José Gomes preparou o Marítimo a pensar no melhor FC Porto

José Gomes não espera um FC Porto fragilizado, face à derrota em Famalicão e consequente perda da liderança isolada do campeonato, e preparou o Marítimo a contar com a melhor versão do adversário.

Na conferência de imprensa, esta terça-feira, de antevisão da partida da 26.ª jornada da I Liga, José Gomes garantiu que a equipa "está bem e preparada para fazer um bom jogo no Dragão", onde nunca venceu, frente a um FC Porto que foi igualado pelo Benfica na classificação.

É o FC Porto, mas mesmo que não fosse um grande, seria um erro tremendo pensar que vamos encontrar um adversário debilitado. Estaríamos a entrar em desvantagem, se pensássemos assim. Esperamos um FC Porto forte e foi atendendo a isso que nos preparámos, para aquilo que o Porto pode apresentar de melhor", frisou.



Logo, o Marítimo preparou-se para defrontar "a equipa competitivamente mais agressiva" do campeonato. Uma qualidade inerente a Sérgio Conceição e que, na opinião do treinador de José Gomes, levou "a equipa menos forte entre os três grandes", na época 2017/18, fosse campeã.

O facto de o Marítimo nunca ter vencido no Dragão é prova da força do FC Porto em casa, contudo, "no futebol, tudo pode acontecer" e o Marítimo precisa de um bom resultado, para manter ou ampliar a vantagem de seis pontos sobre a zona de despromoção. Por isso mesmo, no jogo da pressão, José Gomes vê as duas equipas igualadas. De qualquer forma, o treinador do Marítimo prevê que "vai haver mais surpresas até ao fim, portanto ninguém pode facilitar".