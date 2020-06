Jogo de presidentes

"O Jogo" puxa Pinto da Costa para manchete. "A Bola" escolhe Luís Filipe Vieira. Os presidentes de FC Porto e Benfica jogam nas bancas, esta terça-feira.

"Aqui não há simulações ou empréstimos fictícios", garante Pinto da Costa, em comentário à notícia do jornal "Público" sobre alegados acordos secretos ilegais mantidos entre Benfica e Desportivo das Aves, que os lisboetas já desmentiram tratar-se de negócios à margem da lei.

"Nojento e maquiavélico", lê-se no jornal "A Bola", numa citação de Luís Filipe Vieira sobre o ataque ao autocarro do Benfica, após empate com o Tondela. Presidente dos encarnados pede para que se descubram os autores do apedrejamento.

Ainda da atualidade do Benfica, "A Bola" garante que a SAD deu mais um passo rumo à contratação de Robin Koch, do Friburgo.

O "Record" liga-se à jornada 26 e ao jogo do Benfica em Portimão: "Lage não muda". Treinador prepara 11 próximo do que empatou com o Tondela. Técnico com plena confiança nos jogadores.

Os três desportivos fazem o rescaldo da Assembleia Geral da Liga, que decorreu na segunda-feira e em que Pedro Proença saiu reforçado. Posição do presidente da Liga nunca esteve em causa. Novo modelo de governação proposto por Proença vai ser trabalhado pelos clubes. Cinco substituições aprovadas e já com efeitos a partir da jornada que arranca esta terça-feira. II Liga fechada.

"O Jogo" anuncia que a SAD do sporting está a negociar com a Nike para a marca de equipamentos desportivos passar a patrocinar o Sporting a partir de 2021/22.

Wendel está recuperado e o seu substituto em Guimarães, Matheus Nunes, informa o "Record", será 100% do clube. SAD tem acordo para comprar a outra metade do passe.