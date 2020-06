I Liga. Famalicão vence e apanha Sporting

O Famalicão foi a Barcelos derrotar o Gil Vicente por 3-1, no jogo de abertura da jornada 26 da I Liga.

Fábio Martins, Diogo Gonçalves e um autogolo de Banguera carimbaram os três pontos dos famalicenses.

Pelos donos da casa descontou Hugo Vieira.

Com este triunfo, o segundo em dois jogos, no regresso pós-Covid, o Famalicão iguala o Sporting na classificação geral. Já o Gil ainda não somou pontos desde o regresso.

A partida ficou marcada pela estreia das cinco substituições num jogo oficial em Portugal. Foi Vítor Oliveira que estreou a nova regra pelos gilistas.

Nota ainda para a ausência do guarda-redes Defendi. A situação terá a ver com a Covid-19. O médico do Famalicão deve explicar situação no final na sala de imprensa,

Veja o resumo da partida