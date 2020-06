Feirense não aceita fim da II Liga e admite "recorrer aos meios legais"

Nesse sentido, a SAD do Feirense diz que "vê-se obrigada a recorrer aos meios legais ao seu alcance, para fazer valer os seus direitos, infelizmente, fora de campo.

"Em primeiro lugar, porque se encontra pendente no Conselho de Justiça da FPF um recurso que tem por objeto a referida deliberação da Direção da Liga (ver nota abaixo). Em segundo lugar, porque a “suspensão definitiva” de uma competição e a estabilização da sua classificação final é competência exclusiva da Assembleia Geral da Liga e teria que ser efetuada através de alteração ao Regulamento das Competições. Em terceiro lugar, porque a ratificação não sana o vício insanável de violação de lei das deliberações que ratificou", pode ler-se.

Numa nota final, o clube do segundo escalão aponta, com ironia, que o recurso do Feirense apresentado ao Conselho de Justiça da FPF tenha sido apenas aceite esta terça-feira, depois da AG.

"O recurso da CD Feirense SAD para o Conselho de Justiça da FPF (semelhante ao da Cova da Piedade SAD) entrou no dia 29 de Maio de 2020. Foi aceite no dia 9 de junho de 2020 e ao mesmo conferido efeito suspensivo, curiosamente, no dia seguinte ao da Assembleia Geral da Liga. Tomamos a devida nota", finaliza.

A Assembleia-Geral da Liga decorreu na segunda-feira, na Ordem dos Contabilistas Certificados, e contou com a presença dos 34 clubes inscritos na I e II Liga.

O Feirense era terceiro classificado a dez jornadas do fim da II Liga, a seis pontos do Farense, que ocupava lugar de subida. Foi aprovado na AG a subida de Nacional e Feirense e despromoção de Cova da Piedade e Casa Pia.