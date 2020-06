Aves continua com salários em atraso. Liga encaminha caso para o Conselho Disciplina

O Desportivo das Aves não cumpriu a "obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores referentes aos meses de março e abril", segundo anunciou a Liga de Clubes.

Os problemas financeiros do clube de Santo Tirso não são novidade, e os atrasos no pagamento dos salários já levou à rescisão unilateral de contrato de Welinton e Beunardeau. Wei Zhao, presidente da SAD do clube, explicou, na altura, que o atraso no pagamento dos salários devia-se a complicações derivadas da pandemia da Covid-19.

De acordo com a nota da Liga, o clube tinha de demonstrar inexistência de dívidas até 15 de maio. O caso segue para o Conselho de Disciplina.

"Terminados os prazos regulamentares, tendo em conta o que está determinado no artigo acima referido, e também nos artigos 74 e 14 do Regulamento Disciplinar da Liga Portugal, informa-se que a Liga Portugal remeteu o assunto para o Conselho de Disciplina da FPF", termina.



O Aves é último classificado da I Liga, com 13 pontos em 25 jogos disputados.