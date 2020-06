Antigo ponta de lança do FC Porto é reforço do Fafe

Rabiola é reforço do Fafe para a temporada 2020/21. O antigo ponta de lança do FC Porto prossegue a carreira no Campeonato de Portugal, depois de em janeiro se ter transferido do Felgueiras, onde esteve uma época e meia, para o Vizela, promovido à Segunda Liga.

Rabiola fez apenas três jogos pelo clube minhoto, uma vez que a competição acabou por ser prematuramente terminada, devido à pandemia de Covid-19.

O Fafe tem aspirações de subida à Segunda Liga e tentará, pelo menos, a promoção à Terceira Liga, competição que terá a sua primeira edição em 2021/22. Rabiola é uma das armas para atacar o objetivo. O avançado marcou 27 golos pelo Felgueiras, em 43 jogos.

Apontado como uma grande promessa do futebol português, internacional pelas seleções jovens, Rabiola, formado no Vitória de Guimarães, chegou ao FC Porto com 18 anos. Foi campeão nacional e venceu uma Taça de Portugal, mas não se fixou no Dragão.

A carreira, marcada por algumas lesões graves, acabou por não acontecer como inicialmente previsto. Depois de empréstimos ao Olhanense e ao Aves, rescindiu com o FC Porto e assinou pelo Feirense. Voltou ao Aves e foi contratado pelo Braga, mas só jogou pela equipa B.

Seguiram-se Piast Gliwice da Polónia, Penafiel, Académica, duas épocas sem jogar em Paços de Ferreira, devido a problemas físicos, e em 2018/19 o relançamento no Felgueiras. Aos 30 anos, Rabiola assina pelo Fafe.